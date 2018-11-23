Уряд хоче запровадити трирічні бюджети



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Кабмін проведе консультації з парламентарями, щоб ухвалити зміни до Бюджетного кодексу

Кабінет міністрів України планує розробити поправки до Бюджетного кодексу щодо запровадження трирічного бюджетування. Про це повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України.

«Уряд планує продовжити консультації з Верховною Радою, аби ще цього року ухвалити зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають запровадження трирічного бюджетування», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Кабміні, введення планування бюджету на найближчі три роки дозволить запровадити чіткі макроекономічні орієнтири для бізнесу та інвесторів, дозволить чіткіше планувати великі інфраструктурні проекти.

Нагадаємо, рано вранці 23 листопада Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2019 рік.

Джерело: УНН