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    Уряд хоче запровадити трирічні бюджети

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    Уряд хоче запровадити трирічні бюджети

    Кабмін проведе консультації з парламентарями, щоб ухвалити зміни до Бюджетного кодексу

    Кабінет міністрів України планує розробити поправки до Бюджетного кодексу щодо запровадження трирічного бюджетування. Про це повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів України.

    «Уряд планує продовжити консультації з Верховною Радою, аби ще цього року ухвалити зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають запровадження трирічного бюджетування», — йдеться у повідомленні.

    Як зазначають у Кабміні, введення планування бюджету на найближчі три роки дозволить запровадити чіткі макроекономічні орієнтири для бізнесу та інвесторів, дозволить чіткіше планувати великі інфраструктурні проекти.

    Нагадаємо, рано вранці 23 листопада Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2019 рік.

     Читайте також матеріал: Передвиборчий держбюджет-2019. Найбільше грошей додали заплямованій розвідці, МВС та ЦВК 

    Джерело: УНН

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