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    Уряд погодив призначення нового голови Держспоживслужби

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    <span>Кандидатура Рутицької-Магалецької з&rsquo;явилась на розгляді в МЕРТі тиждень тому</span> - Уряд погодив призначення нового голови Держспоживслужби
    Кандидатура Рутицької-Магалецької з’явилась на розгляді в МЕРТі тиждень тому

    За поданням міністра економіки Петрашка рекомендовано призначили ексзаступницю аграрного міністра

    Ексзаступницю агарного міністра, віцепрезидента AgroGeneration Владиславу Рутицьку-Магалевську призначили новою головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про це стало відомо сьогодні на засіданні уряду.

    Сьогодні вранці у МЕРТі відбулася співбесіда з трьома основними претендентами на цю посаду. Кандидатуру Рутицької-Магалевської Кабміну рекомендував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

    Нагадаємо, що раніше народний депутат України, член комітету парламент з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявляла, що депутати не задоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашка, який не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику.

    Фракція «Слуга Народу» планувала розглянути питання щодо звільнення міністра економіки Петрашка після 15 вересня, коли уряд подасть до парламенту проєкт бюджету-2021.

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