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    Економіка та фінанси

    Фракція «Слуга народу» розгляне питання звільнення міністра Петрашка після 15 вересня

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    Фракція «Слуга народу» розгляне питання звільнення міністра Петрашка після 15 вересня

    «До роботи міністра економіки є багато претензій, зокрема, щодо відсутності у міністерства бачення виходу з економічної кризи»

    Питання звільнення міністра економіки Ігоря Петрашка фракція «Слуга народу» розгляне після 15 вересня, коли уряд подасть до парламенту проект бюджету-2021. Про це заявив народний депутат Олександр Качура.

    «Я комплексно зараз аналізую рішення, які приймалися Міністерством економіки і Міністерством фінансів, це ще буде залежати від того, як бюджет міністр фінансів складе. Тобто, ми чекаємо до 15 числа», - сказав Качура.

    За словами депутата, до роботи міністра економіки є багато претензій, зокрема, щодо відсутності у міністерства бачення виходу з економічної кризи та подальшого розвитку країни.

    «Якби ми бачили, що є конкретний план виходу з цієї ситуації, яка склалася, якби ми бачили, що ведеться робота, що ведеться комунікація з парламентом, що нам необхідно приймати закони економічні, які нам пропонуються Кабінетом міністрів для того, щоб розвивалася економіка, залучалися інвестиції, - всього цього немає. Коли ми хотіли поспілкуватися, щоб дізнатися, який план, він (міністр Петрашко – ред.) сказав, що надсилайте депутатське звернення в порядку, передбаченому законом», - розповів Качура.

    На його думку, міністр має прийти на засідання фракції «Слуга народу» та відповісти на запитання депутатів. Але Качура не виключив, що Петрашко проігнорує дискусію з депутатами,  і тоді вони можуть ухвалити рішення про його звільнення з посади міністра.

    «Оскільки немає ніякої комунікації, то якщо не буде вона відбуватися, то не виключаю, що просто ми зареєструємо постанову про звільнення і проголосуємо її», - сказав Качура.

    Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку  Людмила Буймістер заявила, що депутати не задоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашка, який не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику.

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    економіка міністр бюджет партія Слуга народу Ігор Петрашко
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