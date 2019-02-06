Уряд ухвалив рішення для доставки пенсій «Укрпоштою»



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Фото: poshtivka.org

Кабінет міністрів 6 лютого затвердив порядок фінансування витрат «Укрпошти»

Кабінет міністрів України на засіданні 6 лютого ухвалив рішення для безперебійної доставки пенсій та виплати зарплат співробітникам «Укрпошти», передає «РБК-Україна».

Зокрема, сьогодні затвердили порядок використання бюджетних коштів для відшкодування витрат «Укрпошті» за послуги, пов'язані з виплатою та доставкою пенсій. Також визначено механізм використання цих коштів, які будуть надані за умови укладення договорів з територіальними органами Пенсійного фонду.

Передбачається, що реалізація прийнятого рішення забезпечить безперебійну доставку пенсій та виплату заробітної плати співробітникам «Укрпошти».

Наприкінці листопада 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що «Укрпошта» не закриє свої відділення у сільській місцевості та продовжить доставляти пенсії пенсіонерам без підвищення тарифу.

Нагадаємо, у 2018 році «Укрпошта» взяла участь в філателістичному конкурсі 2018 Еuropa, згідно з останніми результатами якого поштові марки «Мости України» увійшли до списку найкращих марок Європи.