Уряд візьметься за питання е-реєстру «лікарняних»



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Також міністри погодять низку указів президента щодо призначення стипендій видатним діячам інформаційної сфери, науки та охорони здоров’я

Ще на засіданні урядовці мають внести зміни до порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями

Сьогодні Кабінет міністрів України на засіданні планує врегулювати деякі питання Електронного реєстру листків непрацездатності. Про це йдеться на «Урядовому порталі».

Як випливає з порядку денного, доповідатиме з цього питання міністр соціальної політики Андрій Рева. Він також ініціюватиме внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік.

Крім того, міністри мають уповноважити міністра фінансів Оксану Маркарову на підписання листа про внесення змін до деяких угод між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Ще на засіданні урядовці мають внести зміни до порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями.

Міністр юстиції Павло Петренко ініціюватиме розгляд питання проведення гендерно-правової експертизи.

Урядовці також перерозподілять видатки на цей рік для деяких міністерств. Зокрема, для Міністерства економічного розвитку торгівлі, Міністерства юстиції, Міністерства охорони здоров’я, а також Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів України.

Міністри погодять низку указів президента щодо призначення стипендій видатним діячам інформаційної сфери, науки та охорони здоров’я.

У порядку денному є й інші актуальні питання, що розглядатимуться на засіданні КМУ о 10 год. 30 хв.