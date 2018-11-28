Кабмін сьогодні збереться на засідання
-
Розсилка
Засідання Кабінету міністрів розпочнеться о 10.30
У середу, 28 листопада, відбудеться засідання Кабінету міністрів України.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
«28 листопада під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що засідання розпочнеться о 10.30.
Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.
Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.
Читайте також: Без паніки: як поводитись громадянам в умовах воєнного стану