  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кабмін сьогодні збереться на засідання

    • Розсилка
    Кабмін сьогодні збереться на засідання

    Засідання Кабінету міністрів розпочнеться о 10.30

    У середу, 28 листопада, відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

    Про це повідомляється на Урядовому порталі.

    «28 листопада під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що засідання розпочнеться о 10.30.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

     Читайте також: Без паніки: як поводитись громадянам в умовах воєнного стану
    Читайте також
    Кабмін Росія Володимир Гройсман депутати воєнний стан Азовське море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ