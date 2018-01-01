Уряд збирається монетизувати пільги на проїзд

Рева зазначив, що змусити органи місцевого самоврядування монетизувати пільги на транспорті уряд не може

Кабінет міністрів на сьогодні готує проект постанови, яка має запустити в Україні монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті. Проте вирішення цих питань знаходиться в компетенції органів місцевого самоврядування, а з їх боку уряд поки що не бачить готовності. Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева в інтерв'ю сайту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рева зазначив, що змусити органи місцевого самоврядування монетизувати пільги на транспорті уряд не може

Кабінет міністрів на сьогодні готує проект постанови, яка має запустити в Україні монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті. Проте вирішення цих питань знаходиться в компетенції органів місцевого самоврядування, а з їх боку уряд поки що не бачить готовності.

Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева в інтерв'ю сайту «Обозреватель».

«Ми зараз готуємо постанову, але її потрібно узгодити з органами місцевого самоврядування, оскільки відшкодування пільг, згідно з нормами Бюджетного кодексу України, - це обов'язок органів місцевого самоврядування. І якщо уряд затвердить постанову, то органам місцевого самоврядування необхідно буде передбачити кошти на монетизацію у своїх бюджетах. Усе залежатиме від того, як ми з ними домовимося, тому що вирішення цих питань знаходиться в їх компетенції. Поки що, на жаль, великого ентузіазму з їх боку я не бачу», - зазначив міністр.

За словами Реви, на даний момент в уряді намагаються знайти спільну позицію з місцевою владою, але змусити органи місцевого самоврядування монетизувати пільги на транспорті уряд не може.