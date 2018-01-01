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    Уряд збирається монетизувати пільги на проїзд

    Рева зазначив, що змусити органи місцевого самоврядування монетизувати пільги на транспорті уряд не може
    Кабінет міністрів на сьогодні готує проект постанови, яка має запустити в Україні монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті. Проте вирішення цих питань знаходиться в компетенції органів місцевого самоврядування, а з їх боку уряд поки що не бачить готовності. Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева в інтерв'ю сайту
    • Сьогодні, 15:11
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    Рева зазначив, що змусити органи місцевого самоврядування монетизувати пільги на транспорті уряд не може

    Кабінет міністрів на сьогодні готує проект постанови, яка має запустити в Україні монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті. Проте вирішення цих питань знаходиться в компетенції органів місцевого самоврядування, а з їх боку уряд поки що не бачить готовності.

    Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева в інтерв'ю сайту «Обозреватель».

    «Ми зараз готуємо постанову, але її потрібно узгодити з органами місцевого самоврядування, оскільки відшкодування пільг, згідно з нормами Бюджетного кодексу України, - це обов'язок органів місцевого самоврядування. І якщо уряд затвердить постанову, то органам місцевого самоврядування необхідно буде передбачити кошти на монетизацію у своїх бюджетах. Усе залежатиме від того, як ми з ними домовимося, тому що вирішення цих питань знаходиться в їх компетенції. Поки що, на жаль, великого ентузіазму з їх боку я не бачу», - зазначив міністр.

    За словами Реви, на даний момент в уряді намагаються знайти спільну позицію з місцевою владою, але змусити органи місцевого самоврядування монетизувати пільги на транспорті уряд не може.

    «Поки що йде переговорний процес. Якби люди жили не лише сьогоднішнім днем, а дивилися в майбутнє, то побачили б, що ситуація, при якій у транспорті всі платять, їм вигідна. Сьогодні половина не платить, навіть більше. Це ж які доходи у транспортної компанії відразу з'являться! Не потрібно буде дотувати свій комунальний транспорт, можна ці кошти віддати на монетизацію. Не потрібно буде підвищувати тарифи, можна буде провести ремонти рухомого складу, зарплату підвищити транспортникам, потім це повернеться до бюджету додатковими грошима - це теж детінізація. Тобто потрібно відмовлятися від старих підходів, потрібно йти вперед. Ми переконуємо людей, але це складний процес, ми ж не можемо їх змусити», - заявив Рева.

     

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    тарифи громадський транспорт міністр Андрій Рева самоврядування
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