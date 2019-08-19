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    Уряд змінив керівника Держекоінспекції, яку збирається ліквідувати

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    Уряд змінив керівника Держекоінспекції, яку збирається ліквідувати

    Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість створити Державну природоохоронну службу

    Кабінет міністрів на минулому засіданні звільнив Ігоря Яковлєва з посади очільника Державної екологічної інспекції України на час проведення службового розслідування.

    Про це йдеться у розпорядженні КМУ №631-р від 14 серпня 2019 року.

    «Відсторонити Яковлєва Ігоря Олеговича від виконання повноважень за посадою першого заступника голови Державної екологічної інспекції України на час проведення службового розслідування», - йдеться у розпорядженні.

    Іншим своїм розпорядженням, №632-р, уряд призначив начальника Державної екологічної інспекції столичного округу – головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища столичного округу Юрія Сергієнка в.о. голови Держекоінспекції.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів на минулому засіданні ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість створити Державну природоохоронну службу.

    Міністерство екології та природних ресурсів заявляє, що протягом останніх років крок за кроком напрацьовувало нормативно-правову базу для створення ефективної сучасної державної системи запобігання екологічним правопорушенням і моніторингу стану навколишнього природного середовища. Разом з тим міністерство скаржиться, що законопроект про Державну природоохоронну службу досі не був розглянутий парламентом.

     

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