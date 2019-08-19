Уряд змінив керівника Держекоінспекції, яку збирається ліквідувати



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Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість створити Державну природоохоронну службу

Кабінет міністрів на минулому засіданні звільнив Ігоря Яковлєва з посади очільника Державної екологічної інспекції України на час проведення службового розслідування.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ №631-р від 14 серпня 2019 року.

«Відсторонити Яковлєва Ігоря Олеговича від виконання повноважень за посадою першого заступника голови Державної екологічної інспекції України на час проведення службового розслідування», - йдеться у розпорядженні.

Іншим своїм розпорядженням, №632-р, уряд призначив начальника Державної екологічної інспекції столичного округу – головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища столичного округу Юрія Сергієнка в.о. голови Держекоінспекції.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на минулому засіданні ухвалив рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість створити Державну природоохоронну службу.