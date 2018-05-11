УСПП: тарифи на електроенергію в Україні є одними з найнижчих в Європі

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Експерт зазначив, що зараз Україна страждає через високу енергоємність промисловості, яка нам дісталася у спадщину від СРСР

В Українському союзі промисловців і підприємців відзначають, що тарифи на електроенергію в Україні є одними з найнижчих в Європі і проблемою є не ціна на електроенергію для підприємств, а їхня висока енергоємність, проблеми підключення до енергомереж і доступність фінансування. Про це виданню «Деловая столица» заявив перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров.

«Головний сигнал полягає в труднощах доступу до фінансування. Довгострокових кредитів немає взагалі, короткострокові коштують дуже дорого. Ми зараз докладаємо зусиль для створення Агентства з підтримки експорту з відповідними можливостями видавати гарантії і відповідним доступом до кредитів. Якщо говорити про ціноутворення на електроенергію, то тарифи у нас досить доступні, менше європейських в три-чотири рази. Зараз страждаємо через високу енергоємність нашої промисловості, яка нам дісталася у важку спадщину від СРСР. Проблемою сьогодні є доступ до електроенергії, до відкриття нових виробництв і збільшення споживання потужностей. Тут не зовсім конструктивна позиція обленерго, це якась загальна хвороба, доступ до інфраструктури. І тому ми вважаємо, що потрібні відповідні рішення в цій сфері», - вважає Сергій Прохоров .

Як відомо 3 березня 2016 року НКРЕКП прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (так звана формула «Роттердам +»). Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію для промислових споживачів заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Роттердам) + доставка в український порт.