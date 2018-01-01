В Адміністрації морпортів прокоментували обшуки НАБУ

Зазначається, що Адміністрація морських портів України буде співпрацювати з НАБУ

В Адміністрації морських портів України (АМПУ) підтвердили інформацію про те, що 29 січня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшук на території Одеської філії АМПУ. Про це повідомили в прес-службі Адміністрації морпортів у Facebook. Відзначається, що обшук проводиться в рамках кримінального провадження за фактом



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Зазначається, що Адміністрація морських портів України буде співпрацювати з НАБУ

В Адміністрації морських портів України (АМПУ) підтвердили інформацію про те, що 29 січня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшук на території Одеської філії АМПУ. Про це повідомили в прес-службі Адміністрації морпортів у Facebook.

Відзначається, що обшук проводиться в рамках кримінального провадження за фактом привласнення в 2015 році коштів посадовими особами ТОВ «Техморгідробуд» за попередньою змовою з працівниками АМПУ.

«В ході обшуку вилучаються документи, перераховані в постанові слідчого судді для подальшого розслідування. Ми надаємо всебічну підтримку в проведенні слідчих дій, адже для нас важливо виявлення фактів зловживань на місцях і залучення винних до відповідальності», - зазначив заступник голови АМПУ з морської і внутрішньої безпеки Сергій Гронський.

Він додав, що зловживання пов'язані з посадовими особами попереднього керівництва Адміністрації морпортів.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що 29 січня Національне антикорупційне агентство проводить обшуки на державному підприємстві в Одесі. Зазначалося, що в ході обшуків затримано 10 осіб. Видання «Думская» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляє, що серед затриманих – колишній директор Адміністрації морських портів України Андрій Амелін та його заступники.

Відзначається, що в 2015 році компанія «Техморгідробуд», яка фігурує в кримінальній справі, займалася днопоглиблюванням у Бердянському та Маріупольському портах. Спочатку вартість робіт була визначена в розмірі 290 млн 310 тисяч гривень. Пізніше виявилося, що гавані поглибили недостатньо, і 11 грудня 2015 року за ініціативою Амеліна було оголошено ще один конкурс, який виграв все той же «Техморгідробуд». Цього разу вартість робіт склала 712,18 млн грн.

Після цього договорами між АМПУ і «Техморгідробудом» зацікавилися правоохоронці, які засумнівалися і в прозорості конкурсів, і в оцінці вартості робіт, і в якості виконаного днопоглиблювання.