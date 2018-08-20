В аеропорту Лондона стався інцидент через зламані цифрові табло



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Фото: Hunter Ruthven

Співробітники Гатвіка вручну писали розклад рейсів

В лондонському аеропорту Гатвік у понеділок, 20 серпня, вийшли з ладу цифрові табло, які повідомляють про виліт рейсів.

Про це пише Sky News.

Зазначається, що співробітники аеропорту змушені були писати інформацію про вильоти рейсів на дошках маркерами, після того як відмовили екрани. Працівники Гатвіка намагалися оновлювати дані, стираючи старі.

Електронні табло вийшли з ладу в обох терміналах – Північному і Південному. Керівництво аеропорту вибачилося перед пасажирами, пообіцявши якнайшвидше усунути несправність, і запропонувало уважно слухати оголошення.

Раніше повідомлялося, що співробітник лондонського аеропорту Гатвік отримав травму ноги під час буксирування літака авіакомпанії «Росія» на льотну смугу. В авіакомпанії пояснили інцидент порушенням техніки безпеки.

Джерело: Укрінформ