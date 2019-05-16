В аеропорту Риги у чотирьох українців вилучили великі суми валюти



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Гроші виявили у ручних поклажах українських туристів

У міжнародному аеропорту Риги у громадян України вилучили 400 тис. євро і $500 тис.

Про це повідомляє прес-служба Служби держдоходів Латвії.

Пасажири приватного літака, який прилетів до Риги з Одеси, мали при собі чималі кошти готівкою, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ручній поклажі громадянина України 1954 р.н. знайшли і вилучили $200 тис. готівкою, в ручній поклажі громадянина України 1987 р.н. - $300 тис., в ручній поклажі громадянки України 1977 р.н. - 100 тис. євро, в ручній поклажі громадянина України 1950 р.н. - 300 тис. євро.

У держслцжбі припускають, що ці гроші можуть мати нелегальне походження. За цим фактом порушено чотири кримінальні справи.

За даними служби держдоходів, один із затриманих пов'язаний з українською організованою злочинністю.

Зазначається, що перевірка пасажирів літака проводилася в рамках інформації про можливі ризики переміщення через державний кордон Латвії великих сум готівки і надання неправдивих даних при декларуванні сум грошей.