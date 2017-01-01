В Афганістані ліквідували одного з ватажків спецпідрозділу «Талібану»
- Сьогодні, 21:56
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Бойовик був убитий разом з терористом-смертником і двома іншими командирами талібів в районі Муса-Кала
В Афганістані спецслужби знищили бойовика, який очолював спецпідрозділ терористичного угрупування «Талібан», так званий елітний «Червоний загін».
Про це повідомляє Reuters з посиланням на службу безпеки Афганістану.
Мулла Шах Валі загинув в результаті повітряного удару в провінції Гельманд, у якій «Талібан» здійснює активну торгівлю наркотиками.
Повідомляється, що Валі був убитий разом з терористом-смертником і двома іншими командирами талібів в районі Муса-Кала. Валі очолив «Червоний загін» три роки тому і неодноразово брав участь у наступальних операціях «Талібану»
«Червоний загін» - елітний підрозділ «Талібану». Він оснащений сучасною зброєю, зокрема, окулярами нічного бачення, реактивними снарядами, великокаліберними кулеметами та американськими штурмовими гвинтівками.
Як повідомляв «Главком», Афганістан розслідує, чи використовували таліби російські прилади нічного бачення.
Джерело: Європейська правда