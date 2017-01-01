В Афганістані ліквідували одного з ватажків спецпідрозділу «Талібану»

Бойовик був убитий разом з терористом-смертником і двома іншими командирами талібів в районі Муса-Кала

В Афганістані спецслужби знищили бойовика, який очолював спецпідрозділ терористичного угрупування «Талібан», так званий елітний «Червоний загін». Про це повідомляє Reuters з посиланням на службу безпеки Афганістану. Мулла Шах Валі загинув в результаті повітряного удару в провінції Гельманд, у якій