В Афганістані під час нападу талібів загинуло 17 військових



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Бойовики «Талібану»

Бойовики змогли зайняти кілька військових баз в регіоні

У північно-західній провінції Афганістану Фар'яб при атаці бойовиків «Талібан» на військову базу, загинули 17 військовослужбовців, ще 25 поранено.

Про це повідомляє Tolo News.

У виданні повідомляють, що бойовики змогли зайняти кілька військових баз в регіоні. Солдати і офіцери всередині бази знаходяться в оточенні, і очікують приходу підкріплення.

Місцева влада звинувачує уряд у тому, що вони залишаються без відповіді незважаючи на те, що базу осаджують вже кілька днів. Адміністрація провінції заявляє, що всередині бази знаходиться багато обладнання, що в разі її захоплення талібами надасть значну загрозу для північних територій.

Міністерство оборони Афганістану підтверджує, що відбуваються бойові сутички біля бази, але не уточнюють кількість втрат.

У неділю повідомлялося, що в Афганістані запеклі бойові дії за місто Газні на сході країни між урядовими військами і бойовиками ісламістського руху «Талібан» тривають третій день поспіль.