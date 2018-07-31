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    В Афганістані терористи захопили людей в заручники

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    В Афганістані бойовики штурмували будівлю уряду - В Афганістані терористи захопили людей в заручники
    В Афганістані бойовики штурмували будівлю уряду

    За атакою може стояти «Ісламська держава»

    Жителі і представники влади Джелалабаду повідомляють про те, що після вибуху влаштованого терористом-смертником нападники захопили в полон декількох людей. Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за атаку. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Навпаки рух Талібан відразу після інциденту в Джелелебаді виступив із заявою, якою повністю заперечував свою причетність до неї. Тому в даній атаці на відділення в справах біженців бачать спробу «Ісламської держави» в Афганістані показати свою важливість.

    На даний момент відомо про щонайменше вісім поранених від вибуху автомобіля. Сили безпеки почали оточувати будівлю, в якій за підрахунками опинилося до 40 людей в якості заручників. Заручники брали участь в засіданні неурядових організацій, які займаються питаннями забезпечення прав і потреб біженців. 

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