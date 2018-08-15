В Афганістані в результаті нападу талібів загинули 44 людини



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Трагедія сталася на військовому КПП у північній провінції Баглан

В Афганістані бойовики угруповання «Талібан» напали на військовий контрольно-пропускний пункт. Внаслідок нападу загинуло щонайменше 44 людини.

Про це 15 серпня повідомляє агентство Reuters.

«Тим часом, як бойовики продовжують чинити тиск на урядові сили, таліби напали в середу вранці на військовий КПП у північній провінції Баглан. У результаті загинули 44 поліцейських і солдатів», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що серед загиблих 35 військових і 9 поліцейських Афганістану.

У міністерстві оборони країни ще не прокоментували останню інформацію щодо КПП в Баглані.

Раніше повідомлялося, що у північно-західній провінції Афганістану Фар'яб під час атаки бойовиків «Талібан» на військову базу загинули 17 військовослужбовців, ще 25 поранено.

Джерело: 112 Україна