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    В Афганістані в результаті нападу талібів загинули 44 людини

    • Розсилка
    В Афганістані в результаті нападу талібів загинули 44 людини

    Трагедія сталася на військовому КПП у північній провінції Баглан

    В Афганістані бойовики угруповання «Талібан» напали на військовий контрольно-пропускний пункт. Внаслідок нападу загинуло щонайменше 44 людини.

    Про це 15 серпня повідомляє агентство Reuters.

    «Тим часом, як бойовики продовжують чинити тиск на урядові сили, таліби напали в середу вранці на військовий КПП у північній провінції Баглан. У результаті загинули 44 поліцейських і солдатів», - йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що серед загиблих 35 військових і 9 поліцейських Афганістану.

    У міністерстві оборони країни ще не прокоментували останню інформацію щодо КПП в Баглані.

    Раніше повідомлялося, що у північно-західній провінції Афганістану Фар'яб під час атаки бойовиків «Талібан» на військову базу загинули 17 військовослужбовців, ще 25 поранено.

    Джерело: 112 Україна

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