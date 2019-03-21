В Албанії мітингувальники знову вимагають відставки уряду



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На попередніх мітингах прихильники опозиції намагалися увірватися до парламенту та урядових будівель, використовуючи димові гранати Фото: AP

Правоцентристська опозиція, очолювана Демократичною партією, відмовилася від своїх парламентських мандатів і проводить акції протесту

Кілька тисяч протестувальників у четвер, 21 березня, зібралися біля будівлі парламенту Албанії, щоб вимагати відставки уряду і позачергових виборів.

Про це повідомляє AP.

Правоцентристська опозиція, очолювана Демократичною партією, відмовилася від своїх парламентських мандатів і проводить акції протесту, звинувачуючи уряд лівого Соціалістичного союзу прем'єр-міністра Еді Рами в корупції і зв'язках з організованою злочинністю.

Опозиція також вимагає дострокових виборів.

На попередніх мітингах прихильники опозиції намагалися увірватися до парламенту та урядових будівель, використовуючи димові гранати. Поліція відреагувала сльозогінним газом.

Соціалісти стверджують, що дії опозиції не сприяють прогресу Албанії на шляху до членства в ЄС.

Нагадаємо, президент Албанії Ілір Мета заявив, що готовий піти у відставку або навіть «пожертвувати життям», якби це допомогло вирішити політичну кризу в країні.

Джерело: Європейська правда