Президент Албанії висловив готовність піти у відставку та «пожертвувати життям»



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Президент Албанії Ілір Мета

В Албанії тримає політична криза

Президент Албанії Ілір Мета заявив, що готовий піти у відставку або навіть «пожертвувати життям», якби це допомогло вирішити політичну кризу в країні.

Про це повідомляє Associated Press.

За його словами, після невдалого посередництва для розв'язання політичної кризи він був готовий піти у відставку, якби був «упевнений, що у країни є політичне, конституційне та тверде рішення».

Під час розмови з журналістами у східному місті Поградец Мета порівняв себе з президентом Чилі Сальвадором Альєнде, який наклав на себе руки в 1973 році, коли війська оточили його палац після військового перевороту.

Мета сказав, що він буде готовий «пожертвувати своїм власним життям», як Сальвадор Альєнде, щоб зупинити встановлення хунти, яка відкине Албанію на 30 років назад».

Нагадаємо, у неділю, 17 березня близько 20 тис. чоловік у столиці Албанії Тирані вийшли під будівлю парламенту, вимагаючи відставки прем'єр-міністра Еді Рами.

Раніше правоцентристська опозиційна партія заявила, що 31 її депутат планує скласти повноваження. Опозиціонери звинуватили уряд країни в корупції та неефективності.

Акції протесту в Албанії тривають з грудня минулого року. Опозиція звинувачує уряд на чолі з Еді Рамою у корупції і зв’язках з організованою злочинністю. Представники опозиції, які покинули на знак протесту свої депутатські місця в лютому, відмовляються від діалогу з прем’єр-міністром і вимагають, щоб уряд пішов на дострокові вибори без Рами.

Президент Албанії Ілір Мета закликав опозицію протестувати «мирно».

США і Європейський союз застерегли албанську опозицію не вдаватися до насильства, а сісти за стіл переговорів.

Джерело: Новое Время