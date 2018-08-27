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    В Алжирі 147 людей захворіли на холеру

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    <p>У МОЗ Алжиру запевняють, що епідемія знаходиться під контролем</p> - В Алжирі 147 людей захворіли на холеру

    У МОЗ Алжиру запевняють, що епідемія знаходиться під контролем

    Випадки зараження холерою зафіксовані в місті Алжир і сусідніх провінціях - Бліда, Тіпаза і Буїра

    На півночі Алжиру зафіксовано 147 випадків з підозрою на зараження холерою, 49 з них були підтверджені, двоє людей померли. Такі дані озвучив міністр охорони здоров'я цієї країни Мухтар Хазбаляві, повідомляє Синьхуа в понеділок, 27 серпня.

    Випадки зараження холерою зафіксовані в місті Алжир і сусідніх провінціях - Бліда, Тіпаза і Буїра. Центр з контролю і профілактики захворювань розслідує причини епідемії і закликав місцевих жителів звернути увагу на безпеку харчових продуктів і питної води.

    МОЗ Алжиру заявив, що епідемія знаходиться під контролем і не варто побоюватися її поширення.

    Також влада сусідньої Лівії оголосила тривогу у зв'язку з можливим проникненням холери з Алжиру. Департамент моніторингу та розслідувань Національного центру з контролю за захворюваннями підвищив рівень готовності у зв'язку з можливим поширенням холери, особливо в прикордонних районах.

     

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