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    В Алжирі знайшли 700 кілограмів кокаїну у халяльному м’ясі

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    В Алжирі знайшли 700 кілограмів кокаїну у халяльному м’ясі

    Наркотики знайшли в коробках з маркуванням «м'ясо халяль»

    Берегова охорона Алжиру виявила 700 кілограмів кокаїну, які намагались перевезти у замороженому м'ясі.

    Про це повідомляє ВВС. 

    За даними джерела, контейнеровоз Vega Mercury під прапором Ліберії прямував з Бразилії до іспанського міста Валенсія. У судні перевозили заморожене м'ясо.

    Повідомляється, що підозру в алжирських правоохоронців викликала відмова капітана судна залишитись в порту алжирського міста Оран на три дні. 

    Під час обшуку берегова охорона виявила контрабандну партію кокаїну. Затримали 20 членів екіпажу судна. 

    Зазначається, що наркотики знайшли в коробках з маркуванням «м'ясо халяль».

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