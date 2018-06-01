В Алжирі знайшли 700 кілограмів кокаїну у халяльному м’ясі

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Наркотики знайшли в коробках з маркуванням «м'ясо халяль»

Берегова охорона Алжиру виявила 700 кілограмів кокаїну, які намагались перевезти у замороженому м'ясі.

Про це повідомляє ВВС.

За даними джерела, контейнеровоз Vega Mercury під прапором Ліберії прямував з Бразилії до іспанського міста Валенсія. У судні перевозили заморожене м'ясо.

Повідомляється, що підозру в алжирських правоохоронців викликала відмова капітана судна залишитись в порту алжирського міста Оран на три дні.

Під час обшуку берегова охорона виявила контрабандну партію кокаїну. Затримали 20 членів екіпажу судна.

Зазначається, що наркотики знайшли в коробках з маркуванням «м'ясо халяль».