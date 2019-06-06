В американському аеропорту стався вибух: є постраждалі



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Щонайменше 12 людей постраждали в результаті вибуху

В американському аеропорту міста Розуелл штату Нью-Мексико стався вибух, в результаті чого постраждали більше десятка осіб.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Як сказав капітан поліції штату Ленс Бейтман, потужний вибух стався в зоні зберігання феєрверків в Міжнародному авіаційному центрі Розуелла.

Постраждалими від вибуху виявилися 12 співробітників пожежної служби, які займалися упаковкою феєрверків. Їх готували до Дня незалежності США (4 липня).

Поліцейські повідомляють, що двоє потерпілих були госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані. Ще десятьом надали допомогу на місці.

В даний час фахівці намагаються встановити причини вибуху, ведеться розслідування. Офіс ФБР в Нью-Мексико запропонував допомогу.