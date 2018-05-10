В анексованому Криму затримали двох кримських татар

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Ернес Сейтосманов

Обох братів російські силовики затримали 10 травня в анексованому Росією Криму

Один із братів Сейтосманових, Ернес, буде проходити свідком у справі свого брата Енвера. Про це він повідомив 10 травня кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Обох братів російські силовики затримали 10 травня в анексованому Росією Криму в селі Тилове Балаклавського району Севастополя після обшуків.

Після допиту Ернеса відпустили, повідомивши, що Енверу інкримінують статтю «участь в діяльності організації, яка, відповідно до законодавства Росії, визнана терористичною». Енвер Сейтосманов буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання в Севастополі.

Ернес Сейтосманов також розповів подробиці обшуку в будинку, де живуть вони з братом.

«Їх було осіб шість, без розпізнавальних знаків, у балаклавах. Двері були не замкнені, ми з братом збиралися виходити на роботу», – розповів Ернес. За його словами, під час обшуку вилучили кілька книг, планшет і телефон.