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    В анексованому Криму затримали двох кримських татар

    • Вчора, 22:59
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    <span>Ернес Сейтосманов</span>
    Ернес Сейтосманов

    Обох братів російські силовики затримали 10 травня в анексованому Росією Криму

    Один із братів Сейтосманових, Ернес, буде проходити свідком у справі свого брата Енвера. Про це він повідомив 10 травня кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

    Обох братів російські силовики затримали 10 травня в анексованому Росією Криму в селі Тилове Балаклавського району Севастополя після обшуків.

    Після допиту Ернеса відпустили, повідомивши, що Енверу інкримінують статтю «участь в діяльності організації, яка, відповідно до законодавства Росії, визнана терористичною». Енвер Сейтосманов буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання в Севастополі.

    Ернес Сейтосманов також розповів подробиці обшуку в будинку, де живуть вони з братом.

    «Їх було осіб шість, без розпізнавальних знаків, у балаклавах. Двері були не замкнені, ми з братом збиралися виходити на роботу», – розповів Ернес. За його словами, під час обшуку вилучили кілька книг, планшет і телефон.

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