В Анкарі невідомі обстріляли посольство США



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Посольство США в столиці Туреччини обстріляли

Правоохоронці шукають нападників, які зникли з місця події на білому автомобілі

У турецькій столиці невідомі обстріляли з автомобіля посольство США, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляє Reuters, посилаючись на CNN Turk, напад стався приблизно о п'ятій ранку. Стрілець влучив у вікно поста охорони. Правоохоронці шукають нападників, які зникли з місця події на білому авто.

Зазначимо, що відносини між США і Туреччиною погіршуються. 17 серпня повідомлялося, що Вашингтон готовий ввести нові санкції проти деяких турецьких високопосадовців. Ці заходи пов'язані з тим, що турецька влада продовжує утримувати під домашнім арештом американського пастора Ендрю Бренсона.

Раніше стало відомо, що Туреччина слідом за Росією покинула клуб найбільших власників американських казначейських паперів.

Протягом червня вклади Анкари в держборг США скоротилися до 28,8 млрд доларів, тоді як у травні цей показник становив 32,5 млрд доларів.

