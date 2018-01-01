В Анкарі поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників

Поліція затримала щонайменше семеро людей

В Анкарі поліція застосувала сльозогінний газ щодо групи протестувальників проти військової операції країни в сирійському Афріні. Про це повідомляє телеканал CNN Turk. За даними телеканалу, поліція зробила кілька попереджень, після чого застосувала для розгону протесту сльозогінний газ. Кілька людей були взяті під варту. За інформацією



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Поліція затримала щонайменше семеро людей

В Анкарі поліція застосувала сльозогінний газ щодо групи протестувальників проти військової операції країни в сирійському Афріні.

Про це повідомляє телеканал CNN Turk.

За даними телеканалу, поліція зробила кілька попереджень, після чого застосувала для розгону протесту сльозогінний газ. Кілька людей були взяті під варту.

За інформацією учасників заходу, затримані щонайменше семеро людей.

Afrîn'in işgali protestosuna polis saldırdı: 7 gözaltı pic.twitter.com/ijVd6B55NS — Zeynep Kuray (@zeynokuray) 21 січня 2018 р.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в свою чергу назвав виступають проти військових дій Туреччини на північному заході Сирії прихильниками терористів. Також він заявив про готовність зарахувати до бойовиків будь-яку країну, яка постарається донести питання турецької «антитерористичної операції» до ООН. Раніше з такою ініціативою виступила Франція.

Військова операція Туреччини проти курдів під назвою «Оливкова гілка» почалася напередодні, 20 січня, в сирійському кантоні Афрін. У цей день Генштаб Туреччини відзвітував про ліквідацію «всіх намічених цілей»: літаки Військово-повітряних сил Анкари завдали по Афріну понад сто авіаударів.