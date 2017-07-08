В Антикорупційній прокуратурі прокоментували судовий позов Розенблата до Ситника
- Сьогодні, 16:40
-
Розсилка
Одіозний нардеп умисно затягує розслідування?
Позбавлений депутатської недоторканності народний депутат Блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат намагається затягнути розгляд справи проти нього. Про це у коментарі «Главкому» розказав заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, коментуючи позов до суду парламентаря на главу НАБУ Артема Ситника через залучення ФБР до розслідування.
«Наскільки мені відомо, він звертається з такими декларативними позовами в Адмінсуд, щоб просто визнати дії неправомірними. Тільки щоб затягнути розгляд. Або його адвокати викачують з нього гроші», - сказав він.
Кривенко також додав, що привід для звернення Розенблата до суду є сумнівним.
«Залучення ФБР до розслідування він сам собі придумав. Йому надано документи про те, які конкретно процесуальні дії виконувалися детективом і прокурором. Якщо він хоче оскаржити якусь конкретну слідчу дію – Кримінально-процесуальний кодекс це передбачає», - зазначив прокурор САП.