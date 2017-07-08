В Антикорупційній прокуратурі прокоментували судовий позов Розенблата до Ситника

Одіозний нардеп умисно затягує розслідування?

Позбавлений депутатської недоторканності народний депутат Блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат намагається затягнути розгляд справи проти нього. Про це у коментарі «Главкому» розказав заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, коментуючи позов до суду парламентаря на главу НАБУ Артема



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борислав Розенблат

Одіозний нардеп умисно затягує розслідування?

Позбавлений депутатської недоторканності народний депутат Блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат намагається затягнути розгляд справи проти нього. Про це у коментарі «Главкому» розказав заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, коментуючи позов до суду парламентаря на главу НАБУ Артема Ситника через залучення ФБР до розслідування.

«Наскільки мені відомо, він звертається з такими декларативними позовами в Адмінсуд, щоб просто визнати дії неправомірними. Тільки щоб затягнути розгляд. Або його адвокати викачують з нього гроші», - сказав він.

Кривенко також додав, що привід для звернення Розенблата до суду є сумнівним.

«Залучення ФБР до розслідування він сам собі придумав. Йому надано документи про те, які конкретно процесуальні дії виконувалися детективом і прокурором. Якщо він хоче оскаржити якусь конкретну слідчу дію – Кримінально-процесуальний кодекс це передбачає», - зазначив прокурор САП.