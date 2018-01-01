В АТО на Донбасі загинув 20-річний боєць ЗСУ

Російські окупанти вбили ще одного захисника України

Речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк повідомив, що за добу в зоні АТО на Донбасі загинув військовий, ще один боєць зазнав поранення. Про це він повідомив на брифінгу. «На превеликий жаль, минула доба знову принесла втрату: внаслідок обстрілів російських окупантів загинув один наш військовий 1998 року народження»,



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Російські окупанти вбили ще одного захисника України

Речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк повідомив, що за добу в зоні АТО на Донбасі загинув військовий, ще один боєць зазнав поранення. Про це він повідомив на брифінгу.

«На превеликий жаль, минула доба знову принесла втрату: внаслідок обстрілів російських окупантів загинув один наш військовий 1998 року народження», – повідомив полковник.

«Крім цього внаслідок обстрілів отримав поранення ще один український військовий, його евакуйовано до військово-мобільного госпіталю, де йому надають медичну допомогу», – додав речник штабу АТО.

Відзначається, що стан здоров'я українського військового оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби по усій лінії зіткнення агресор провів п’ять прицільних обстрілів позицій Збройних сил України