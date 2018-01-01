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    Штаб АТО: друга половина минулої доби на Донбасі пройшла без пострілів

    Загалом, минулої доби по усій лінії зіткнення агресор провів п’ять прицільних обстрілів позицій Збройних сил України
    Друга половина минулої доби на Донбасі, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушень режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень спостерігалася вогнева активність російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, на луганському напрямку противник випустив сім мін калібру 82-мм у бік позицій ЗСУ в районі
    • Сьогодні, 06:11
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    Українські бійці в зоні АТО
    Українські бійці в зоні АТО

    Загалом, минулої доби по усій лінії зіткнення агресор провів п’ять прицільних обстрілів позицій Збройних сил України

    Друга половина минулої доби на Донбасі, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушень режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень спостерігалася вогнева активність російсько-окупаційних військ.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Так, на луганському напрямку противник випустив сім мін калібру 82-мм у бік позицій ЗСУ в районі Зайцевого. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських опорних пунктах неподалік Кримського і Новолуганського.

    На донецькому напрямку загарбники застосували 82-мм міномети та стрілецьку зброю біля Водяного на Приазов’ї, а зі стрілецької зброї - обстрілювали захисників шахти Бутівка.

    Загалом, минулої доби по усій лінії зіткнення агресор провів п’ять прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.

    Внаслідок ворожого вогню загинув один український воїн, ще один захисник - отримав поранення.

    «Висловлюємо співчуття рідним і близьким військовослужбовця, який віддав життя за Україну», - резюмували у штабі.

    Нагадаємо, у суботу було зафіксовано чотири обстріли укріплень Збройних сил України. В результаті цих ворожих дій жоден український захисник не постраждав.

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