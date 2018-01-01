Штаб АТО: друга половина минулої доби на Донбасі пройшла без пострілів
- Сьогодні, 06:11
-
Розсилка
Загалом, минулої доби по усій лінії зіткнення агресор провів п’ять прицільних обстрілів позицій Збройних сил України
Друга половина минулої доби на Донбасі, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушень режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень спостерігалася вогнева активність російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так, на луганському напрямку противник випустив сім мін калібру 82-мм у бік позицій ЗСУ в районі Зайцевого. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських опорних пунктах неподалік Кримського і Новолуганського.
На донецькому напрямку загарбники застосували 82-мм міномети та стрілецьку зброю біля Водяного на Приазов’ї, а зі стрілецької зброї - обстрілювали захисників шахти Бутівка.
Загалом, минулої доби по усій лінії зіткнення агресор провів п’ять прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.
Внаслідок ворожого вогню загинув один український воїн, ще один захисник - отримав поранення.
«Висловлюємо співчуття рідним і близьким військовослужбовця, який віддав життя за Україну», - резюмували у штабі.
Нагадаємо, у суботу було зафіксовано чотири обстріли укріплень Збройних сил України. В результаті цих ворожих дій жоден український захисник не постраждав.