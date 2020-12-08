В Австралії через лісові пожежі згоріла половина острова зі спадщини ЮНЕСКО, мешканців евакуюють

Боротьба з пожежами на острові біля узбережжя штату Квінсленд триває вже шість тижнів

Острів Фрейзер – найбільший у світі піщаний острів, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО

Вогонь знищив десятки тисяч гектарів національного парку на острові Фрейзер, пожежники відчайдушно намагаються втримати пожежу за 700 метрів від туристичного містечка. Про це повідомляє ВВС.

Боротьба з пожежами на популярному серед туристів острові, що розташований біля узбережжя штату Квінсленд, триває вже шість тижнів.

Фото: QldFES

Однак, зусилля пожежників поки що зазнали невдачі через спеку та посуху. Загалом, yа Фрейзері постійно живе 200 мешканців, частину з яких евакуювали кілька тижнів тому разом із туристами.

Лісову пожежу спричинило незаконне багаття у середині жовтня. Повністю вигоріла половина острова - 83 000 гектарі.

Під час минулого сезону лісових пожеж, так званого «Чорного літа», острів Фрейзер був одним з найбільш постраждалих. Лісові пожежі у вересні 2019 та березні 2020 року були найбільш катастрофічними за всю історію спостережень. Вогонь тоді призвів до масової загибелі представників місцевої фауни та знищив ліси.