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    В Австралії надрукували 2,3 млрд доларів з помилками

    • Розсилка
    <span>Банкнота номіналом 50 австралійських доларів</span> - В Австралії надрукували 2,3 млрд доларів з помилками
    Банкнота номіналом 50 австралійських доларів

    Резервний банк Австралії визнав помилку, проте не став відкликати банкноти

    Резервний банк Австралії надрукував 46 мільйонів банкнот номіналом 50 австралійських доларів з одруком у слові «responsibility». У банку помилку визнали та пообіцяли наступні банкноти випускати без неї.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Оновлену банкноту Резервний банк Австралії випустив у жовтні 2018 року. Вона містила додаткові заходи захисту від підроблювання. Однак згодом на банкноті помітили одрук у мікротексті, що розташований на фоні банкноти.

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    After a hot tip from the @triplemmelb family, we’ve found the spelling mistake on the new $50 note! #BreakingNews

    Публикация от Hot Breakfast (@mmmhotbreakfast)

    Текст цитує першу жінку-депутатку австралійського парламенту: «Це велика відповідальність (responsibilty, правильно responsibility) бути єдиною жінкою тут, і я хочу підкреслити необхідність того, щоб тут були й інші жінки».

    Резервний банк Австралії визнав помилку, проте не став відкликати банкноти, сумарна вартість яких складає 2,3 мільярда австралійських доларів. Там пообіцяли, що у подальшому випускатимуть нові банкноти з виправленим текстом.

     

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