В Австралії надрукували 2,3 млрд доларів з помилками
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Розсилка
Резервний банк Австралії визнав помилку, проте не став відкликати банкноти
Резервний банк Австралії надрукував 46 мільйонів банкнот номіналом 50 австралійських доларів з одруком у слові «responsibility». У банку помилку визнали та пообіцяли наступні банкноти випускати без неї.
Про це повідомляє The Guardian.
Оновлену банкноту Резервний банк Австралії випустив у жовтні 2018 року. Вона містила додаткові заходи захисту від підроблювання. Однак згодом на банкноті помітили одрук у мікротексті, що розташований на фоні банкноти.
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After a hot tip from the @triplemmelb family, we’ve found the spelling mistake on the new $50 note! #BreakingNews
Текст цитує першу жінку-депутатку австралійського парламенту: «Це велика відповідальність (responsibilty, правильно responsibility) бути єдиною жінкою тут, і я хочу підкреслити необхідність того, щоб тут були й інші жінки».
Резервний банк Австралії визнав помилку, проте не став відкликати банкноти, сумарна вартість яких складає 2,3 мільярда австралійських доларів. Там пообіцяли, що у подальшому випускатимуть нові банкноти з виправленим текстом.