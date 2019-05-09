В Австралії надрукували 2,3 млрд доларів з помилками



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Банкнота номіналом 50 австралійських доларів

Резервний банк Австралії визнав помилку, проте не став відкликати банкноти

Резервний банк Австралії надрукував 46 мільйонів банкнот номіналом 50 австралійських доларів з одруком у слові «responsibility». У банку помилку визнали та пообіцяли наступні банкноти випускати без неї.

Про це повідомляє The Guardian.

Оновлену банкноту Резервний банк Австралії випустив у жовтні 2018 року. Вона містила додаткові заходи захисту від підроблювання. Однак згодом на банкноті помітили одрук у мікротексті, що розташований на фоні банкноти.

Текст цитує першу жінку-депутатку австралійського парламенту: «Це велика відповідальність (responsibilty, правильно responsibility) бути єдиною жінкою тут, і я хочу підкреслити необхідність того, щоб тут були й інші жінки».

Резервний банк Австралії визнав помилку, проте не став відкликати банкноти, сумарна вартість яких складає 2,3 мільярда австралійських доларів. Там пообіцяли, що у подальшому випускатимуть нові банкноти з виправленим текстом.