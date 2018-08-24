В Австралії обрали нового прем'єра



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Заступником прем'єр-міністра призначено міністра навколишнього середовища та енергетики Австралії

Новим головою Ліберальної партії та прем'єр-міністром Австралії обрано урядового скарбника Скотта Моррісона. Про це повідомляє Stuff.

Згідно з інформацією, він переміг на виборах у парламентській фракції партії, набравши 45 голосів.

Заступником прем'єр-міністра призначено Джоша Фрідденберга, міністра навколишнього середовища та енергетики Австралії.

Зазначимо, що причиною перевиборів стали розбіжності вже колишнього прем'єра Малькольма Тернбулла з Пітером Даттоном. Це призвело до призупинення роботи нижньої палати парламенту країни.