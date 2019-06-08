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    В Австралії поліція вилучила партію наркотиків вартістю $850 млн

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    В Австралії поліція вилучила партію наркотиків вартістю $850 млн

    Вантаж наркотиків виявили під час рентгенівського обстеження вантажу

    У Мельбурні Федеральна поліція Австралії вилучила 37 кілограмів героїну та 1,6 тонни метамфетаміну – рекордний вантаж наркотиків на чорному ринку вартуватиме майже 850 мільйонів доларів.

    Про це йдеться на сайті австралійських правоохоронців.

    Вантаж наркотиків виявили під час рентгенівського обстеження вантажу: запаяні у вакуумні контейнери, наркотики були сховані всередині динаміках.

    За оцінкою правоохоронців, вартість вилученого героїну складає близько 18,5 мільйонів доларів, а вантаж метамфетаміну коштує на чорному ринку країни близько 1,2 мільярда доларів.

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