В Австралії протестували проти утримання біженців у будівлях в’язниць

Понад 350 людей зібралися на набережній у Сіднеї

Тисячі демонстрантів зібралися в Австралії, щоб закликати уряд припинити свою політику щодо біженців на острові Манус. Про це повідомляє AAP. Понад 350 людей зібралися на набережній у Сіднеї, водночас кількасотенні протести відбулися у Мельбурні та столиці країни, Канберрі. Мирний протест у Сіднеї провів хвилину мовчання на честь понад 300 людей,



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Понад 350 людей зібралися на набережній у Сіднеї

Тисячі демонстрантів зібралися в Австралії, щоб закликати уряд припинити свою політику щодо біженців на острові Манус. Про це повідомляє AAP.

Понад 350 людей зібралися на набережній у Сіднеї, водночас кількасотенні протести відбулися у Мельбурні та столиці країни, Канберрі. Мирний протест у Сіднеї провів хвилину мовчання на честь понад 300 людей, яких наразі утримують на острові Манус.

Пастор Яррод Маккенна, який відвідав минулого тижня біженців на острові Манус, звернувся до натовпу з повідомленням від затриманих людей.

«Люди на Манусі слухають, і вони знають, що ви тут зараз, давайте будемо діяти так, щоб це було гідним їх боротьби за безпеку та свободу», — сказав він натовпу.

Інгрід Зібе з організації «Бабусі проти затримання дітей біженців» заявила, що вона була обурена поводженням уряду із шукачами притулку.

«Сьогодні ми тут підтримуємо людей на Манусі, тому що ми вважаємо поводження із ними просто жахливим», — сказала Зобе.

Табори на островах Манус та острівній державі Науру, в яких утримували біженців, під час будівництва передбачалися як в'язниці.

Велика кількість біженців, що намагалися потрапити до Австралії на човнах, опинилися у таборах для шукачів притулку на острові Манус, який є територією Папуа Нової Гвінеї.

Австралія не приймає людей, які намагаються прибути подібним шляхом.

Нагадаємо, у травні уряд Австралії оголосив ультиматум понад сімом тисячам біженців, які прибули до країни на човнах.

29 жовтня уряд вирішив обмежити забезпечення розташованого на Манусі табору для біженців продуктами харчування та водою.

Згідно з рішенням Верховного суду Папуа Нової Гвінеї, понад 700 шукачів притулку та мігрантів, які перебували там із 2014 року, мали залишити табір до 31 жовтня, а сам табір пообіцяли ліквідувати.

Через побоювання нападів з боку місцевих жителів, які не бажають їх присутності, біженці рішуче відмовилися підкорятися та виходити за межі табору, обнесеного колючим дротом.

У червні австралійський уряд досяг компромісу з адвокатами понад 1900 біженців, які вимагали компенсацій через психічні та фізичні страждання, яких вони зазнали на острові. Домовленість передбачала виплату 1905 біженцям компенсації загальним обсягом у 70 мільйонів австралійських доларів (близько 47 мільйонів євро в перерахунку).

Джерело: Громадське