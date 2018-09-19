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    В Австралії знайшли «жартівника», який підкладав голки у полуницю

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    Перші голки у полуниці знайшли у штаті Квінсленд. Згодом ягоди з голками почали траплятися й жителям інших штатів - В Австралії знайшли «жартівника», який підкладав голки у полуницю
    Фото: Facebook Joshua Gane
    Перші голки у полуниці знайшли у штаті Квінсленд. Згодом ягоди з голками почали траплятися й жителям інших штатів

    Влада повідомляє про щонайменше сотню скарг на полуницю з голками

    Поліція Австралії заарештувала підлітка, який зізнався в тому, що підкладав голки у полуницю.

    Ягоди з металевими голками, які продавали у місцевих магазинах, раніше спровокували паніку по всій країні.

    Помічник комісара поліції штату Новий Південний Уельс Стюарт Сміт повідомив, що арештований хлопчик, скоріш за все, підкладав голки в полуницю заради веселощів.

    «Ми знайшли юнака, який зізнався у кількох пустощах, серед іншого і в тому, що підкладав голки в полуницю. Ним будуть займатися служби по роботі з молоддю», - сказав Сміт.

    Перші голки у полуниці знайшли у штаті Квінсленд. Згодом ягоди з голками почали траплятися й жителям інших штатів.

    Точна кількість постраждалих від голок в полуниці поки що невідома, влада повідомляє про щонайменше сотню скарг. Ці випадки швидко спровокували паніку як серед покупців, так і серед виробників фруктів.

    Влада Квінсленда повідомила, що деякі торговельні партнери з Росії та Великої Британії вже заблокували імпорт полуниці з Австралії, а сусідня Нова Зеландія оголосила, що планує вилучити всю австралійську полуницю зі своїх супермаркетів.

    Джерело: ВВС Україна

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