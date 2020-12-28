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    В Австрії через наплив туристів зачиняються гірськолижні курорти

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    В Австрії через наплив туристів зачиняються гірськолижні курорти
    Фото: DW

    Гірськолижні курорти не витримують великої кількості відвідувачів

    В Австрії, незважаючи на запроваджений 26 грудня локдаун, на численних гірськолижних курортах зафіксований великий наплив відпочивальників - спостерігаються скупчення людей і великі корки на автошляхах. Через велику кількість любителів гірськолижного відпочинку деякі курорті обмежують в'їзд або взагалі припиняють роботу.

    Як повідомляє у неділю, 27 грудня, агенція dpa, з суботи, через великий наплив людей, залишається закритою долина Боденталь у австрійській федеральній землі Каринтія. Також на вихідні через велику кількість відпочивальників і нездатність забезпечити між ними соціальну дистанцію зачинені траси на курорті у Земмерінгу в Нижній Австрії, що знаходиться приблизно у ста кілометрах від Відня.

    Повідомлення про велику кількість людей надходять також з гірськолижних курортів Хінтерстодер, Вурцеральм і Касберг у Верхній Австрії.

    Схожа ситуація спостерігається також і на інших австрійських гірськолижних курортах, через що місцева влада і адміністрація курортів почала запроваджувати обмеження на відвідування.

    Ситуацію ускладнює також той факт, що через заповнені зони для паркування люди кидають свої машини на узбіччях доріг, що призводить до хаосу і виникнення корок.

    Нагадаємо, 26 грудня в Австрії стартувала добровільна вакцинація від коронавірусу. Вакцинація проходитиме у три етапи. Спочатку щеплення зроблять особам з групи найбільшого ризику – старше 80 років, з фокусом на будинки для літніх людей. Під час другої фази вакцину отримають літні люди та співробітники критичної інфраструктури. На третьому етапі щеплення робитимуть усі охочим.

    Джерело: DW

    Теги: машини щеплення вакцинація
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