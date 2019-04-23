В Австрії чиновник, який порівняв мігрантів зі щурами, пішов у відставку



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Скандальний вірш про мігрантів викликав значну критику з боку лівоцентристської опозиції в Австрії

Віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе заявив, що член його партії піде у відставку після написання вірша, в якому є порівняння мігрантів зі щурами.

Про це повідомляє AP.

Штрахе зазначив, що Крістіан Шильхер покине антиміграційну Партію свободи і піде у відставку з посади заступника мера Браунау-ам-Інн.

Пісенька під назвою «Міський щур» з’явилася в місцевому виданні Партії свободи в Браунау. У вірші є застереження проти змішування культур, що викликало сильну критику з боку лівоцентристської опозиції.

«Так само, як ми живемо тут, інші щури, які (прийшли) в якості гостей або мігрантів, повинні розділити наш спосіб життя! Або швидко забратися звідси!» – йдеться у вірші.

Канцлер Себастьян Курц, консерватор, який керує Австрією разом з Партією свободи в якості партнера по коаліції з кінця 2017 року, заявив у понеділок, щоб партія відмежувалася від цього вірша. Він сказав, що «вибір слів є огидним, нелюдським і глибоко расистським».

За словами Штрахе, Крістіан Шильхер, який сказав у понеділок, що хотів бути провокаційним, але не нашкодити нікому, пішов у відставку за власним бажанням, щоб запобігти шкоди партії.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відправлення нелегальних мігрантів у так звані міста-притулки - муніципалітети, які не дозволяють власним правоохоронцям співпрацювати з федеральною міграційною владою, тобто виступають проти видворення мігрантів.

Джерело: Європейська правда