  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Адміністрація Трампа може відправити нелегальних мігрантів до «міст-притулків»

    • Розсилка
    <span>Президент США Дональд Трамп</span> - Адміністрація Трампа може відправити нелегальних мігрантів до «міст-притулків»
    Президент США Дональд Трамп

    Серед найбільших «міст-притулків» — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско

    Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відправлення нелегальних мігрантів у так звані міста-притулки — муніципалітети, які не дозволяють власним правоохоронцям співпрацювати з федеральною міграційною владою, тобто виступають проти видворення мігрантів.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Раніше в уряді заперечили таку можливість, але в п’ятницю Трамп заявив, що таке питання є на порядку денному.

    Трамп наголосив, що мігрантів мають приймати штати і міста, які виступають проти видворення нелегальних мігрантів, зокрема Каліфорнія. Йдеться здебільшого про регіони, влада яких представлена Демократичною партією.

    Серед найбільших «міст-притулків» — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

    Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що в адміністрації Трампа немає іншого виходу, як розглянути можливість висилати нелегальних мігрантів до «міст-притулків», бо демократи в Конгресі «не допомагають боротися з напливом мігрантів на кордоні».

    Вона зазначила, що це не перший варіант і «навіть не другий і не третій», але його розглядають через те, що демократи не хочуть змінювати «загрозливі» міграційні закони.

    Адміністрація Президента США Дональд Трамп мігранти Нью-Йорк влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ