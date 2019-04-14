Адміністрація Трампа може відправити нелегальних мігрантів до «міст-притулків»

Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше в уряді заперечили таку можливість, але в п’ятницю Трамп заявив, що таке питання є на порядку денному.

Трамп наголосив, що мігрантів мають приймати штати і міста, які виступають проти видворення нелегальних мігрантів, зокрема Каліфорнія. Йдеться здебільшого про регіони, влада яких представлена Демократичною партією.

Серед найбільших «міст-притулків» — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що в адміністрації Трампа немає іншого виходу, як розглянути можливість висилати нелегальних мігрантів до «міст-притулків», бо демократи в Конгресі «не допомагають боротися з напливом мігрантів на кордоні».

Вона зазначила, що це не перший варіант і «навіть не другий і не третій», але його розглядають через те, що демократи не хочуть змінювати «загрозливі» міграційні закони.