В Австрії розбився літак зі Швейцарії, загинули два пілоти

Літак раптово швидко втратив висоту і впав у полі

Літак зі Швейцарії розбився в неділю, 29 квітня, в районі аеропорту Інсбрука (Австрія).

Про це повідомляє Tiroler Tageszeitung.

Невеликий літак приземлився в аеропорту Інсбрука. Після заправки він злетів, однак, за словами очевидців, раптово швидко втратив висоту і впав у полі.

Через близькість місця аварії до аеропорту, рятувальники прибули дуже швидко, проте двох пасажирів врятувати не вдалося. Маленький літак був зруйнований в результаті удару об землю.

Особи двох загиблих поки не встановлені.

За словами поліції, той факт, що літак прибув зі Швейцарії, не обов'язково означає, що двоє чоловіків були громадянами цієї країни.

Нагадаємо, літак через несправність двигуна здійснив аварійну посадку прямо на автомагістраль канадського міста Калгарі.