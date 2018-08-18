В автобусі, що розбився в Еквадорі виявили наркотики на $1,7 млн

Під обшивкою салону пасажирського автобуса знайдено 637 кілограмів наркотиків

Правоохоронці Еквадору виявили 637 кілограмів наркотиків у салоні пасажирського автобуса, який розбився неподалік столиці країни Кіто 14 серпня.

Про це повідомлено в офіційному Twitter поліції Еквадору.

Зазначається, що під обшивкою салону пасажирського автобуса знайдено 637 кілограмів наркотиків, зокрема, 548 пакетів з марихуаною.

Виявлена поліцейськими партія наркотиків може коштувати близько $1,7 млн.

Поліції знадобилося більше години, щоб дістати пакети з наркотиками, які були заховані під підлогою автобуса. Наразі правоохоронці займаються розслідуванням інциденту та намагаються з'ясувати кому належить партія наркотиків.

Un total de 548 paquetes de marihuana con logotipos de nombres "Caballo, regalo y king" fueron encontrados al interior del bus siniestrado, dando la cantidad de 1' 274.000 dosis. Al momento se realizan las investigaciones para determinar quien seria el propietario de la droga. pic.twitter.com/cdnkIMFX4D — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) 17 серпня 2018 р.

Автобус розбився на автостраді Піфо – Папальякта неподалік столиці Еквадору – Кіто. Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули 23 людини, більшість з яких – громадяни Колумбії.

Також серед постраждалих були громадяни Еквадору та Венесуели. Правоохоронці затримали водія автобусу.