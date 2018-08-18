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    В автобусі, що розбився в Еквадорі виявили наркотики на $1,7 млн

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    <span>Виявлені в автобусі наркотики</span> - В автобусі, що розбився в Еквадорі виявили наркотики на $1,7 млн
    Фото: Policia Ecuador
    Виявлені в автобусі наркотики

    Під обшивкою салону пасажирського автобуса знайдено 637 кілограмів наркотиків

    Правоохоронці Еквадору виявили 637 кілограмів наркотиків у салоні пасажирського автобуса, який розбився неподалік столиці країни Кіто 14 серпня.

    Про це повідомлено в офіційному Twitter поліції Еквадору.

    Зазначається, що під обшивкою салону пасажирського автобуса знайдено 637 кілограмів наркотиків, зокрема, 548 пакетів з марихуаною. 

    Виявлена поліцейськими партія наркотиків може коштувати близько $1,7 млн.

    Поліції знадобилося більше години, щоб дістати пакети з наркотиками, які були заховані під підлогою автобуса. Наразі правоохоронці займаються розслідуванням інциденту та намагаються з'ясувати кому належить партія наркотиків.

    Автобус розбився на автостраді Піфо – Папальякта неподалік столиці Еквадору – Кіто. Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з легковим автомобілем загинули 23 людини, більшість з яких – громадяни Колумбії.

    Також серед постраждалих були громадяни Еквадору та Венесуели. Правоохоронці затримали водія автобусу.

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