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    В Азербайджані призначили нового главу уряду

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    Алі Асадова одноголосно затвердили прем'єр-міністром Азербайджану - В Азербайджані призначили нового главу уряду
    Алі Асадова одноголосно затвердили прем'єр-міністром Азербайджану

    Раніше прем'єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов подав у відставку

    Парламент Азербайджану затвердив кандидатуру Алі Асадова на посаду голови уряду країни.

    Про це повідомляє Trend.

    «Парламент Азербайджану затвердив кандидатуру Алі Асадова на посаду прем'єр-міністра», - йдеться у повідомленні.

    Алі Асадов народився 30 листопада 1956 року в Нахічевані. У 1974 році він закінчив середню школу №134 в Баку, а в 1978 році - Інститут народного господарства в Москві.

    Після закінчення інституту він почав працювати головним лаборантом в Інституті економіки Академії наук Азербайджанської РСР. У 1978-1980 роках служив в армії.

    У 19802-1989 рр. Алі Асадов продовжує працювати в Інституті економіки Академії наук Азербайджанської РСР, займаючи різні наукові посади. З 1989 по 1995 рр. він став завідувачем кафедри в Бакинському інституті політології і соціального управління.

    У 1995-2000 рр. Алі Асадов обраний депутатом Міллі Меджлісу. Розпорядженням президента Азербайджану від 17 квітня 1998 року Алі Асадов був призначений помічником президента з економічних питань. 29 листопада 2012 його призначили заступником керівника Адміністрації президента.

    Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов подав у відставку.

    Азербайджан уряд парламент
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