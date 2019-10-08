В Азербайджані призначили нового главу уряду



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Алі Асадова одноголосно затвердили прем'єр-міністром Азербайджану

Раніше прем'єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов подав у відставку

Парламент Азербайджану затвердив кандидатуру Алі Асадова на посаду голови уряду країни.

Про це повідомляє Trend.

«Парламент Азербайджану затвердив кандидатуру Алі Асадова на посаду прем'єр-міністра», - йдеться у повідомленні.

Алі Асадов народився 30 листопада 1956 року в Нахічевані. У 1974 році він закінчив середню школу №134 в Баку, а в 1978 році - Інститут народного господарства в Москві.

Після закінчення інституту він почав працювати головним лаборантом в Інституті економіки Академії наук Азербайджанської РСР. У 1978-1980 роках служив в армії.

У 19802-1989 рр. Алі Асадов продовжує працювати в Інституті економіки Академії наук Азербайджанської РСР, займаючи різні наукові посади. З 1989 по 1995 рр. він став завідувачем кафедри в Бакинському інституті політології і соціального управління.

У 1995-2000 рр. Алі Асадов обраний депутатом Міллі Меджлісу. Розпорядженням президента Азербайджану від 17 квітня 1998 року Алі Асадов був призначений помічником президента з економічних питань. 29 листопада 2012 його призначили заступником керівника Адміністрації президента.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов подав у відставку.