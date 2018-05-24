В Баку затримали українського хакера, який грабував банки

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Українця звинувачують у кібершахрайстві

Громадянина України Андрія Серба заарештували в Азербайджані за підозрою у викраденні грошей з місцевих банків. Чоловіка звинувачують у кібершахрайстві. Разом із ним за аналогічним звинуваченням затримали ще громадянина РФ Павла Луніна, повідомила прес-служба Служби державної безпеки Азербайджану (СДБ).

Зазначається, що проти українця та росіянина порушили карну справу.

За інформацією СДБ, в травні 2018 року підозрювані створили фіктивні компанії і відкрили для них рахунки в банках. Підозрювані в шахрайстві використовували POS-термінали (пристрої для прийому до оплати платіжних карт) азербайджанських банків для здійснення кіберзлочинів. Згодом викрадені у постраждалих гроші хакери перерахували до інших банків у країнах так званого СНД.

Нині рахунки Серба і Луніна заморожені.

Повідомляється, що такими діями іноземцям було завдано матеріальних збитків. Скільки хакери викрали з рахунків – наразі не повідомляють, проте в СДБ зазначають, що йдеться про «мільйонні суми».

Обвинувачених планують притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 177 (крадіжка) і 272 (незаконне отримання комп’ютерної інформації) Карного кодексу Азербайджану, рішенням суду для них обрано запобіжний захід у формі арешту.