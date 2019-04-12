В болгарському Габрово спалахнули антиромські протести



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Деякі батьки ромів не пускають своїх дітей до школи, побоюючись агресії Фото: vesti.bg

Під час зіткнень між мітингувальниками та поліцією троє людей отримали поранення

В болгарському місті Габрово 11 квітня пройшли масштабні протести проти ромської громади. Їх спричинив нібито напад ромів на крамницю.

Про це повідомляє AP.

Під час зіткнень між мітингувальниками та поліцією троє людей отримали поранення. Дев'ятьох осіб затримали.

Віце-прем'єр-міністр Томіслав Дончев, колишній мер Габрово, побував у місті, щоб закликати до спокою, але його освистав натовп.

Деякі батьки ромів не пускають своїх дітей до школи, побоюючись агресії.

Дончев зазначив, що етнічна напруга в Габрово існує вже багато років. Нещодавно було прийнято рішення про знесення занедбаних будинків, які часто нелегально використовують роми.

Як відомо, роми становлять близько 5-9% населення Болгарії.

Джерело: Європейська правда