В Британії визначилися із санкціями щодо РФ після виходу із ЄС



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Дія окремих британських санкцій щодо РФ буде поширюватися на всі британські юрисдикції

За порушення санкцій щодо РФ Лондон передбачає можливість кримінальної відповідальності

Уряд Великої Британії опублікував регламент щодо санкцій проти РФ, який вступить в дію після виходу країни із ЄС. Автори документу наголошують на тому, що окремі британські санкції замінять законодавство ЄС із тим самим ефектом. Проте в документі уряду Терези Мей є нові цікаві деталі.

Дія окремих британських санкцій щодо РФ буде поширюватися на всі британські юрисдикції. Застосування санкцій передбачається як щодо національних суден в міжнародних чи іноземних водах, так і щодо суден без національності і іноземних суден в міжнародних водах. Тим самим британські морські офіцери зможуть обшукувати судна на предмет наявності забороненої санкційної продукції. Хоча для цього треба буде дозвіл іншої країни в випадку перебування судна в іноземних водах чи країни прапору, якщо судно перебуває в міжнародних водах, пише російське видання РБК.

Очільник МЗС Великої Британії отримає право накладати персональні санкції на осіб, які причетні до дестабілізуючої діяльності в Україні. Мова йде як про відмову видачі візи, так і про заморожування активів на території британських юрисдикцій.

Під незаконною діяльністю в Україні британський уряд має на увазі створення перешкод для роботи міжнародних організацій, ведення бізнесу із сепаратистським утвореннями на Донбасі чи економічної діяльності в Криму.

Врешті решт офіційний Лондон зарезервував за собою право на нерозголошення факту внесення окремих осіб до санкційних списків. Порушення санкцій щодо РФ уряд Терези Мей планує карати шляхом кримінальної відповідальності на термін до 10 років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джина Хаспел переконала президента США Дональда Трампа жорстко відреагувати на замах на колишнього співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочку.