Глава ЦРУ переконала Трампа вислати російських дипломатів через справу Скрипалів - NYT



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп вважав отруєння в Солсбері частиною «шпигунських ігор», неприємних, але в рамках світової практики

Спочатку Трамп скептично розглядав прохання Великобританії вислати російських дипломатів

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джина Хаспел переконала президента США Дональда Трампа жорстко відреагувати на замах на колишнього співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його дочку.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що спочатку Трамп скептично розглядав прохання Великобританії вислати російських дипломатів. Він вважав отруєння в Солсбері частиною «шпигунських ігор», неприємних, але в рамках світової практики.

Проте в ході обговорення Джина Хаспел озвучила Трампу можливі варіанти відповідних дій, а потім зазначила, що «сильним варіантом» є висилка 60 дипломатів.

Крім того, Хаспел в ході наради в Білому домі, яка відбулася в березні, показала надані урядом Британії фотографії дітей, госпіталізованих з підозрою на отруєння «Новачком».

Нагадаємо, Мінфін і Держдеп США завершили підготовку пакету санкцій проти РФ у зв'язку зі спробою отруєння в Великобританії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та передали свої пропозиції в Білий дім.

Раніше повідомлялося, що розвідувальні служби Великої Британії фіксували незвичну активність в посольстві Росії в Лондоні за декілька днів до і після отруєння «Новачком» колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері.

Отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.

Крім того, The Insider і Bellingcat опублікували деталі з біографії третього підозрюваного в замаху на Скрипалів. Йдеться про ймовірного співробітника військової розвідки Росії Дениса Сергеєва (агентурне ім’я Сергій Федотов).

Джерело: РБК-Україна