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    В Будапешті через радіоактивний іридій закривали аеропорт

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    В Будапешті через радіоактивний іридій закривали аеропорт

    Через інцидент скасували виліт восьми рейсів та прийом стількох же

    Аеропорт імені Ференца Ліста у Будапешті на три години призупиняв роботу через інцидент з контейнером, у якому знаходився радіоактивний іридій.

    Про це повідомляє Reuters.

    Термінал 2B міжнародного аеропорту був закритий 15 серпня з 19:30 до 22:30 за місцевим часом.

    Перевірка проводилася через перегрів контейнера, у якому знаходився ізотоп іридію, повідомило національне інформаційне агентство MTI. Контейнер перебував на борту літака зі Стамбула. Речовину замовила угорська компанія в російському місті Димитровград.

    Відзначається, що через інцидент скасували виліт восьми рейсів та прийом стількох же. Ніхто з пасажирів не постраждав, а шкідливі  речовини не потрапили в навколишнє середовище.

    Чиновник компанії, яка замовила іридій, заявив, що підвищення температури є нормальним при перевезенні таких матеріалів.

    Компанія, що замовила іридій, спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві радіоактивних ізотопів, які використовуються в охороні здоров'я, науці та промисловості.

    Раніше повідомлялося, що в аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі в зоні парковки лайнерів зіткнулися два пасажирські літаки.

    Джерело: Громадське

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