В Будапешті через радіоактивний іридій закривали аеропорт



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Через інцидент скасували виліт восьми рейсів та прийом стількох же

Аеропорт імені Ференца Ліста у Будапешті на три години призупиняв роботу через інцидент з контейнером, у якому знаходився радіоактивний іридій.

Про це повідомляє Reuters.

Термінал 2B міжнародного аеропорту був закритий 15 серпня з 19:30 до 22:30 за місцевим часом.

Перевірка проводилася через перегрів контейнера, у якому знаходився ізотоп іридію, повідомило національне інформаційне агентство MTI. Контейнер перебував на борту літака зі Стамбула. Речовину замовила угорська компанія в російському місті Димитровград.

Відзначається, що через інцидент скасували виліт восьми рейсів та прийом стількох же. Ніхто з пасажирів не постраждав, а шкідливі речовини не потрапили в навколишнє середовище.

Чиновник компанії, яка замовила іридій, заявив, що підвищення температури є нормальним при перевезенні таких матеріалів.

Компанія, що замовила іридій, спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві радіоактивних ізотопів, які використовуються в охороні здоров'я, науці та промисловості.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі в зоні парковки лайнерів зіткнулися два пасажирські літаки.

Джерело: Громадське