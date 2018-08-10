В аеропорту Стамбула зіткнулися літаки



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Аварія сталася в аеропорту імені Ататюрка

Зіткнення сталося біля міжнародного терміналу в той час, коли один з літаків рухався до своїх воріт забирати пасажирів

В аеропорту імені Ататюрка в зоні парковки лайнерів зіткнулися два пасажирські літаки, повідомляє Kokpit.Aero.

Зазначається, що зіткнулися Boeing 787, що належить Royal Air Maroc, і Boeing 777 Turkish Airlines. Зіткнення сталося біля міжнародного терміналу в той час, коли один з літаків рухався до своїх воріт забирати пасажирів.

Лайнер Royal Air Maroc готувався до вильоту в Нью-Йорк. Водночас марокканський літак повинен був вилетіти до Греції. Марокканський літак під час руху зачепив крилом задню частину фюзеляжу турецького Boeing.



Пошкодження отримали обидва літаки, зараз фахівці вивчають наслідки інциденту. Також розпочато розслідування. Про постраждалих в результаті аварії не повідомляється.