В Бухаресті сталися сутички з протестувальниками, поліція застосувала сльозогінний газ
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Розсилка
Маніфестанти спробували прорвати кордон поліцейських і увійти в будівлю уряду
Правоохоронні органи Румунії застосували в п’ятницю, 10 серпня, сльозогінний газ під час зіткнень між учасниками мітингу діаспори у Бухаресті і силами правопорядку.
Інформацію про це підтвердили у прес-службі румунської жандармерії, пише Укрінформ.
Керівник прес-служби жандармерії Джеорджіан Єнаке заявив, що правоохоронці застосували сльозогінний газ після того, як деякі учасники мітингу почали закидувати представників поліції і жандармерії різними предметами і пляшками.
За його словами, близько 25 осіб, у тому числі й поліцейських, дістали незначні травми. Двоє жандармів були доставлені в одну з бухарестських лікарень.
Зіткнення сталися під час спроб маніфестантів прорвати кордон поліцейських і увійти в будівлю уряду.
У п'ятницю, 10 серпня, у Бухаресті проходить багатотисячний мітинг проти правлячої в країні коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією. У мітингу беруть участь близько 10 тисяч людей, які прибули до Бухареста з різних регіонів Румунії, а також з європейських країн - Норвегії, Голландії, Іспанії та інших.
Головна вимога протестуючих – не підривати основи незалежного правосуддя, не допускати до влади людей, в яких є проблеми з кримінальним законодавством. Маніфестанти вимагають також відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.
Аналогічні заходи проходять у багатьох великих містах країни. Влада Румунії та мерія Бухареста вживають посилені заходи безпеки.
Відомо також, що на даний час прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле, а також депутати парламенту перебувають у відпустці.