В Бухаресті сталися сутички з протестувальниками, поліція застосувала сльозогінний газ



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Маніфестанти спробували прорвати кордон поліцейських і увійти в будівлю уряду

Правоохоронні органи Румунії застосували в п’ятницю, 10 серпня, сльозогінний газ під час зіткнень між учасниками мітингу діаспори у Бухаресті і силами правопорядку.

Інформацію про це підтвердили у прес-службі румунської жандармерії, пише Укрінформ.

Керівник прес-служби жандармерії Джеорджіан Єнаке заявив, що правоохоронці застосували сльозогінний газ після того, як деякі учасники мітингу почали закидувати представників поліції і жандармерії різними предметами і пляшками.

За його словами, близько 25 осіб, у тому числі й поліцейських, дістали незначні травми. Двоє жандармів були доставлені в одну з бухарестських лікарень.

Зіткнення сталися під час спроб маніфестантів прорвати кордон поліцейських і увійти в будівлю уряду.

У п'ятницю, 10 серпня, у Бухаресті проходить багатотисячний мітинг проти правлячої в країні коаліції на чолі з Соціал-демократичною партією. У мітингу беруть участь близько 10 тисяч людей, які прибули до Бухареста з різних регіонів Румунії, а також з європейських країн - Норвегії, Голландії, Іспанії та інших.

Головна вимога протестуючих – не підривати основи незалежного правосуддя, не допускати до влади людей, в яких є проблеми з кримінальним законодавством. Маніфестанти вимагають також відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

Аналогічні заходи проходять у багатьох великих містах країни. Влада Румунії та мерія Бухареста вживають посилені заходи безпеки.

Відомо також, що на даний час прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчиле, а також депутати парламенту перебувають у відпустці.