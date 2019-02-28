В Чернівцях у квартирі стався вибух, постраждали четверо людей



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Вибух без подальшого горіння трапився у квартирі на третьому поверсі житлового будинку Фото: Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області

Одну людину госпіталізували в опікове відділення

В Чернівцях у одній з квартир в будинку на вул. Якоба фон Петровича стався вибух, четверо людей травмовано.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Повідомлення про вибух надійшло на лінію Служби порятунку «101» 28 лютого о 10:28.

«Вибух без подальшого горіння трапився у квартирі на третьому поверсі житлового будинку. У результаті було пошкоджено цегляну перегородку між квартирами №5 та № 5а, віконні блоки, меблі, частково двері», - розповіли в ДСНС.

Постраждалих рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги. Одну людину госпіталізували в опікове відділення лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівців з попереднім діагнозом опіки рук, обличчя та тіла, стан середньої важкості.

Причина вибуху встановлюється.

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці внаслідок вибуху машини постраждав водій: у чоловіка – незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився. Вибух автомобіля стався на проспекті Героїв Сталінграду.

Пошкоджено поруч розташований транспортний засіб. Ніхто з перехожих не постраждав.