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    В Чернівцях у квартирі стався вибух, постраждали четверо людей

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    <p>Вибух без подальшого горіння трапився у квартирі на третьому поверсі житлового будинку</p> - В Чернівцях у квартирі стався вибух, постраждали четверо людей

    Вибух без подальшого горіння трапився у квартирі на третьому поверсі житлового будинку

    Фото: Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області

    Одну людину госпіталізували в опікове відділення

    В Чернівцях у одній з квартир в будинку на вул. Якоба фон Петровича стався вибух, четверо людей травмовано.

    Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

    Повідомлення про вибух надійшло на лінію Служби порятунку «101» 28 лютого о 10:28.

    «Вибух без подальшого горіння трапився у квартирі на третьому поверсі житлового будинку. У результаті було пошкоджено цегляну перегородку між квартирами №5 та № 5а, віконні блоки, меблі, частково двері», - розповіли в ДСНС.

    Постраждалих рятувальники передали працівникам швидкої медичної допомоги. Одну людину госпіталізували в опікове відділення лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівців з попереднім діагнозом опіки рук, обличчя та тіла, стан середньої важкості.

    Причина вибуху встановлюється.

    Нагадаємо, в Оболонському районі столиці внаслідок вибуху машини постраждав водій: у чоловіка – незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився. Вибух автомобіля стався на проспекті Героїв Сталінграду. 

    Пошкоджено  поруч  розташований транспортний засіб. Ніхто з перехожих не постраждав.

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