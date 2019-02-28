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    Вибух автомобіля на Оболоні: поліція повідомила подробиці

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    <span lang="UK">На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки</span> - Вибух автомобіля на Оболоні: поліція повідомила подробиці
    На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки
    Фото: Нацполіція

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство

    В Оболонському районі столиці внаслідок вибуху машини постраждав водій: у чоловіка – незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився. На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «Близько 11-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Героїв Сталінграду. На виклик терміново виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. Попередньо встановлено, що вибухнув автомобіль «Ауді», припаркований біля будинку на проспекті Героїв Сталінграда», - йдеться в повідомленні. 

    Окрім того, пошкоджено  поруч  розташований транспортний засіб. 

    Ніхто з перехожих не постраждав.

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    Вибух автомобіля на Оболоні: поліція повідомила подробиці
    Вибух автомобіля на Оболоні: поліція повідомила подробиці
    Вибух автомобіля на Оболоні: поліція повідомила подробиці
    Вибух автомобіля на Оболоні: поліція повідомила подробиці
    Вибух автомобіля на Оболоні: поліція повідомила подробиці

    Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство.

    Раніше повідомлялося, що  невідомий підкинув гранату в автомобіль.

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