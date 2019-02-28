Вибух автомобіля на Оболоні: поліція повідомила подробиці



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На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки Фото: Нацполіція

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство

В Оболонському районі столиці внаслідок вибуху машини постраждав водій: у чоловіка – незначні тілесні ушкодження, від госпіталізації він відмовився. На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Близько 11-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Героїв Сталінграду. На виклик терміново виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. Попередньо встановлено, що вибухнув автомобіль «Ауді», припаркований біля будинку на проспекті Героїв Сталінграда», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, пошкоджено поруч розташований транспортний засіб.

Ніхто з перехожих не постраждав.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом замаху на вбивство.

Раніше повідомлялося, що невідомий підкинув гранату в автомобіль.