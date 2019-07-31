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    В Чернівцях зупинилися тролейбуси, частина міста без світла

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    В Чернівцях зупинилися тролейбуси, частина міста без світла

    На високовольтній лінії 10кВ, що забезпечує електропостачання Чернівців з боку міста Кіцмань, сталася аварія

    В Чернівцях 31 липня через аварію частина міста залишилася без світла.

    Про це повідомляє пресслужба міської ради Чернівців.

    Зазначається, що на високовольтній лінії 10кВ, що забезпечує електропостачання Чернівців з боку міста Кіцмань, сталася аварія.

    «З 15.00 частина міста залишається без світла. Вимушено зупинився рух тролейбусів на усіх маршрутах, окрім маршруту №4 та маршруту №9, де працюють тролейбуси з автономним ходом», - заявили в міськраді.

    Енергетики працюють над усуненням аварійної ситуації.

    Нагадаємо, станом на ранок 31 липня в п'яти областях України через негоду було знеструмлено населені пункти.

    За даними ДСНС, сталося знеструмлення 53 населених пунктів (Львівська область – 44, Одеська – 4, Запорізька – 2, Луганська – 2, Київська – 1).

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