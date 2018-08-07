В Данії розслідують справу про банк, через який відмивали кошти із РФ



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Danske Bank потрапив у розслідування

Вільям Браудер ставить питання щодо розслідування в Естонії

Прокуратура Данії почала офіційне розслідування щодо Danske Bank. Причиною такого кроку щодо одного із найбільших банків країни стали звинувачення щодо відмивання коштів із РФ через філію Danske Bank в Естонії. Про це повідомляє видання EU Observer.

Паралельно із цим Вільям Браудер, який активно займається відслідковуванням відмивання коштів із РФ, котрі пов’язані із вбивством його юриста Сергій Магнітського, поставив питання про розслідування щодо 26 співробітників естонського відділення Danske Bank.

Браудер вважає, що саме ці особи безпосередньо причетні до переведення коштів, які були отримані в РФ незаконним способом через махінації щодо його компаній.